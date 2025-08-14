Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:00 AM IST

    എ​പി​ക് ഡീ​ൽ ഡെ​യ്സ്; നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം

    എ​പി​ക് ഡീ​ൽ ഡെ​യ്സ്; നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ എ​പി​ക് ഡീ​ൽ ഡെ​യ്സ് ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14 മു​ത​ൽ 16 വ​രെ ഗു​ദൈ​ബി​യ, ഹ​മ​ല, ഇ​സ ടൗ​ൺ, ബു​സൈ​ത്തീ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ്, എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​പി​ക് ഡീ​ൽ ഡെ​യ്സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഫാ​മി​ലി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ. വി​ല​ക്കു​റ​വി​നോ​ടൊ​പ്പം പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​വും കാ​മ്പ​യി​ൻ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

