Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:50 AM IST

    തൊ​ഴി​ല​വ​സ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൂ​ർ​ണ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു -​നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കൂ
    തൊ​ഴി​ല​വ​സ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൂ​ർ​ണ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു -​നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി
    നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​ യൂ​സ​ഫ് ഖ​ല​ഫ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പൂ​ർ​ണ സു​താ​ര്യ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ആ​ക്ടി​ങ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ യൂ​സ​ഫ് ഖ​ല​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തൊ​ഴി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, വേ​ത​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഓ​രോ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്കും മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള രാ​ജ​കീ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​റ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ശ​ദ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നോ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യോ അ​തി​നാ​യി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ, മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ, പ​രി​ച​യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന്, മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​മ്പ​ള നി​ല​വാ​രം, യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ, ജോ​ലി വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കൂ.

    ശ​മ്പ​ളം, ജോ​ലി, യോ​ഗ്യ​ത, സ്ഥ​ലം, ജോ​ലി സ​മ​യം, വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ രീ​തി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ഓ​രോ ഒ​ഴി​വി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വ്യ​ക്ത​ത ല​ഭി​ക്കും.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഓ​രോ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്കും ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് ജോ​ലി അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ക​ണ​ക്കാ​ണ്.

    ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് പ​രി​ധി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് അം​ഗീ​കൃ​ത ബാ​ങ്കി​ങ് ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​വും തൊ​ഴി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ഭി​മു​ഖ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​തി​പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    News Summary - Ensuring complete transparency in choosing a working holiday - Law Minister
