എൻഡ്യൂറൻസ് സീസണിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം; ശൈഖ് നാസർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

എൻഡ്യൂറൻസ് സീസണിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം; ശൈഖ് നാസർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ രാജാവിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യുവജന കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിനിധിയായ ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ, എൻഡ്യൂറൻസ് റെയ്സിംഗ് സീസണിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എൻഡ്യൂറൻസ് വില്ലേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ റൈഡർമാരുടെ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറി.
വ്യത്യസ്ത ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നുള്ള റൈഡർമാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെയും ആവേശത്തെയും ശൈഖ് നാസർ പ്രശംസിച്ചു. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 120 കിലോമീറ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ്യതാ മത്സരം, 100 കിലോമീറ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ്യതാ മത്സരം, ജൂനിയർ/യുവ റൈഡർമാർക്കുള്ള 100 കിലോമീറ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ്യതാ മത്സരം എന്നിവക്കൊപ്പം 80 കിലോമീറ്റർ, 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് പ്രാദേശിക യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു.
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