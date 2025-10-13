Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:11 AM IST

    നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ത്തിന് വിരാമം: ബ​ഷീ​ർ ക​ട​മേ​രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ത്തിന് വിരാമം: ബ​ഷീ​ർ ക​ട​മേ​രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​ഹ​റ​ഖ് റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ബ​ഷീ​ർ ക​ട​മേ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഷീ​ർ ക​ട​മേ​രി എ​ന്ന പേ​ര് മു​ഹ​റ​ഖി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ള്ള പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ്. 1984ൽ ​പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച ബ​ഷീ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​റ്റി വെ​ച്ചു.1980​ല്‍ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ കേ​ര​ള സു​ന്നി ജ​മാ​അ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യും വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ കേ​ര​ള സു​ന്നി ജ​മാ​അ​ത്ത് ഐ.​സി.​എ​ഫ് എ​ന്ന പേ​ര് സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ഹ​റ​ഖ് റീ​ജി​യ​ൻ ത​സ്കി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് ബ​ഷീ​ർ ക​ട​മേ​രി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന മി​ക​വും മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​ർ​ന്നു.

    ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം നീ​ട്ടി​യും കാ​രു​ണ്യ​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് ബ​ഷീ​ർ സാ​ഹി​ബ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ ശു​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ മു​ന്നേ​റി​യാ​ല്‍ എ​ല്ലാം ന​മു​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്റെ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഞാ​ന്‍ പ​ഠി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ് ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം വ​ക​വെ​ച്ചു​ന​ല്‍കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍.

    മ​ത​സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​ത്തി​നും വി​ശാ​ല​മ​ന​സ്‌​ക​ത​ക്കും വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കു​ന്ന ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ​ലി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍ ന​മു​ക്ക് പ​ക​ര്‍ത്താ​നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ജീ​വ​മാ​യ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബ​ഷീ​ർ സാ​ഹി​ബി​ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​ഹ​റ​ഖ് റീ​ജ്യ​ൻ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മു​ഹ​റ​ഖ് സു​ന്നി സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൾ ഹ​ഖീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, ഷ​ഫീ​ഖ് കെ.​പി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​മ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കെ.​കെ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം വി, ​അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, സാ​ലി​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

