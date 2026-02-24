Begin typing your search above and press return to search.
    ശൂ​ന്യ​ത.....

    ശൂ​ന്യ​ത.....
    എ​ൻ ജീ​വ​നാ​യ​വ​ൻ

    ​എ​ന്തി​നു നീ ​എ​ന്നെ വി​ട്ടു​പോ​യി...

    എ​ന്തി​നു നീ ​എ​ന്നെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി...

    ഞാ​ൻ ആ​ശി​ച്ചു പോ​കു​ന്നു നീ ​എ​ൻ അ​രി​കി​ലെ​ന്ന്.....

    ഒ​രി​ക്ക​ലും ന​ട​ക്കാ​ത്ത സ്വ​പ്നം അ​ത്...

    എ​ന്തി​നു നീ ​എ​ന്നെ വി​ട്ടു​പോ​യി

    ​നി​ന്റെ ശൂ​ന്യ​ത എ​ന്നെ​യും ശൂ​ന്യ​മാ​ക്കി....

    നി​ന്റെ വി​ളി​ക്കാ​യി, നി​ൻ്റെ ശാ​സ​ന​ക്കാ​യി

    ഞാ​ൻ കാ​തോ​ർ​ത്തി​രി​പ്പൂ...

    ​നി​ന്റെ ചി​രി​യും ത​മാ​ശ​യും ന​ട​ത്ത​വും

    ഒ​ക്കെ​യും ഒ​രു നോ​വാ​യി

    എ​ൻ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ അ​ല​യ​ടി​പ്പൂ...

    എ​ന്തി​നു നീ ​എ​ന്നെ വി​ട്ടു​പോ​യി...

    എ​ന്തി​നു നീ ​എ​ന്നെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി...

    ​ (എ​ന്റെ എ​ല്ലാ​മെ​ല്ലാ​മാ​യി​രു​ന്ന പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പി​താ​വി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യ്ക്ക് )

