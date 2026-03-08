Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 March 2026 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 10:43 AM IST

    അറബ് ലീഗ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം ഇന്ന്

    അറബ് ലീഗ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം ഇന്ന്
    മനാമ: വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അറബ് ലീഗ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം ഇന്ന് ചേരും. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പാലിച്ച്​ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    അറബ് രാഷ്​ട്രങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം, അന്താരാഷ്​ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഉടമ്പടികളുടെയും ലംഘനം, അയൽരാജ്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനം എന്നിവയാണ് യോഗത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ. മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇറാ​െൻറ ഇടപെടലുകൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്ന് അറബ് ലീഗ് വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്‌റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ, ജോർദാൻ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്​, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ അസാധാരണ മന്ത്രിതല യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനും ഏകീകൃത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യോഗം നിർണായകമാകും.

