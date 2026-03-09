Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 March 2026 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 1:20 PM IST

    അടിയന്തര രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി

    അടിയന്തര രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി
    വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർ

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ സംഘർഷഭരിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ, വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി അടിയന്തിര -രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സൽമാനിയ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ വച്ചാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    റമദാൻ മാസമായതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 7 മുതൽ 10 വരെയായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ അൻപതോളംപേർ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയദുരന്ത നിവാരണ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗവും, ബഹ്‌റൈനിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനും, വോയ്‌സ് ആലപ്പി അംഗവുമായ ഡോ. അനൂപ് അബ്‌ദുള്ള ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് ആശംസകൾ നേർന്നു. വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ജോഷി നെടുവേലിൽ, ഗോകുൽ കൃഷ്‌ണൻ, പ്രസന്നകുമാർ, അജിത് കുമാർ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. വോയ്‌സ് ഓഫ് ആലപ്പി ചാരിറ്റി വിങ്ങിന് കീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത് രക്‌തദാന ക്യാമ്പയിരുന്നു ഇത്.

