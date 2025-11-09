Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    9 Nov 2025 9:47 AM IST
    9 Nov 2025 9:47 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​ര​സ്യ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം

    • നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം
    • തു​ട​ർ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി
    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​ര​സ്യ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം
    cancel

    മ​നാ​മ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​ര​സ്യ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. പൊ​തു ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​ത്തി​ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫി​ന്റെ പ്ര​മേ​യം ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന​യാ​ണ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യും ഈ ​സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വാ​ണി​ജ്യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും തു​റ​ക്കും.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​പ്രോ​ജ​ക്ടെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ള്ള​ട​ക്കം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നേ​ട്ടം. സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ജി.​സി.​സി​യി​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​രം​ഭ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് സ്മാ​ർ​ട്ട് അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളെ പൗ​ര-​വാ​ണി​ജ്യ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​ന്റെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​നം 2026ൽ ​ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    Girl in a jacket

