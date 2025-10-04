റോഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് നിരോധനം; നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കി ട്രാഫിക് ഡയറക്ടറേറ്റ്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലും വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള പാതകളിലും റോഡിന്റെ ഓരങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഓടിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം കർശനമാക്കി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്. റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഗതാഗത തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായാണ് നിയമലംഘകർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയത്. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ പ്രധാന റോഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു യാത്രക്കാർക്കും കാൽനടക്കാർക്കും ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്കും ജീവാപായത്തിനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇത് ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കാരണമാകുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശനമായ നടപടിയിലേക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ് കടന്നത്.നിയമം ലംഘിച്ച് പൊതുനിരത്തിലൂടെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചാൽ അവ കണ്ടുകെട്ടുകയും നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരത്തിൽ പൊലീസ് സ്കൂട്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഡയറക്ടറേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
വീടുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും വിവിധ രൂപത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും, ചിലർ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായി സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രധാന റോഡുകളിലൂടെയും തിരക്കേറിയ പാതകളിലൂടെയും ഇവർ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു.
റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ യാത്രക്കാരും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷിതമായ ഒരു റോഡ് അന്തരീക്ഷത്തിനായി പൊതുജനം അധികൃതരുമായി സഹകരിക്കണം എന്നും ഡയറക്ടറേറ്റ് അഭ്യർഥിച്ചു.
