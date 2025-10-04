Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:48 AM IST

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ലും റോ​ഡി​ന്റെ ഓ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​രോ​ധ​നം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്. റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റു യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജീ​വാ​പാ​യ​ത്തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ക​ട​ന്ന​ത്.നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് പൊ​തു​നി​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സ്‌​കൂ​ട്ട​ർ ഓ​ടി​ച്ചാ​ൽ അ​വ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും വി​വി​ധ രൂ​പ​ത്തി​ലും വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല​ർ സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, ചി​ല​ർ പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും തി​ര​ക്കേ​റി​യ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​വ​ർ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു.

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു റോ​ഡ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി പൊ​തു​ജ​നം അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണം എ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

