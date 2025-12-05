Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ

    ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ
    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്നും ഒ​രാ​വേ​ശ​മാ​ണ്. നാ​ടി​ന്റെ ഒ​രു ഉ​ത്സ​വം പോ​ലെ​യാ​ണ് അ​ത് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. പാ​ർ​ട്ടി കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച​ത് കൊ​ണ്ട് കു​ഞ്ഞു​ന്നാ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്താ​യാ​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ​ടൊ​പ്പം ഗൃ​ഹ​സ​മ്പ​ർ​ക്ക​വും, രാ​ത്രി​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൈ​ദ കൊ​ണ്ട് പ​ശ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി പോ​സ്റ്റ​ർ ഒ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തും ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു വാ​ശി​യേ​റി​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ന്റെ വാ​ർ​ഡി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ബൂ​ത്തി​ൽ ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ൻ​റാ​യി ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്ത് (അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ന്ന് എ​ന്നെ പ​രി​ച​യ​മി​ല്ല) എ​ന്റെ അ​യ​ൽ​വാ​സി​യാ​യ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ (അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​യി​രു​ന്നെ​കി​ലും അ​ഡ്ര​സ് വേ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു) വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ബൂ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ആ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഞാ​ൻ ഉ​ട​നെ ത​ന്നെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലെ ഓ​ഫി​സ​റെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ക​യും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യി​ക്കാ​തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ഇ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്താ​യി​രു​ന്നാ​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് വേ​ണ്ട പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്തും വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ ക്രി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണി​പ്പോ​ഴും.

