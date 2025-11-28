Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    28 Nov 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    28 Nov 2025 12:12 PM IST

    സൗ​ഹൃ​ദം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ക​ണം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ

    സൗ​ഹൃ​ദം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ക​ണം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ
    2005ലെ ​ഒ​രോ​ർ​മ മ​ന​സ്സി​ൽ വീ​ണ്ടും തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്നു. അ​ന്ന് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. പ​ഴ​യ പു​ഴാ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ (ഇ​ന്ന​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്) ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ക്കാ​ട് ശാ​ദു​ലി​പ്പ​ള്ളി മ​ദ്റ​സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ ​രം​ഗം. അ​ന്ന​ത്തെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഷം​ന​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി​കാ​സ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ, വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ചു​നി​ന്ന് ചാ​യ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ ക​ണ്ടു. ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​റു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് സ്വ​ന്തം ഫ്ലാ​സ്കി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​യ ഒ​ഴി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തും ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ​യാ​ണ്, ആ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സം​ഭ​വം ശാ​ദു​ലി​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ളം, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം സൗ​ഹൃ​ദ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​വാം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ന​ന്മ​ക്കാ​യി ക​ണ്ട്, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​തി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന​ന്മ. അ​തോ​ടൊ​പ്പം മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ മി​ക​ച്ച നി​ല​യി​ൽ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദം എ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രും, അ​തി​ൽ ജ​യ​വും തോ​ൽ​വി​യു​മു​ണ്ടാ​കും. പ​ക്ഷേ, ഈ ​ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ന​മ്മ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ ​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ്, ആ ​സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ഇ​ത്ര​മേ​ൽ സു​ന്ദ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Elections should be a time of friendship
