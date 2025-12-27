Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:58 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ം, പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള​താ​ണ്..

    text_fields
    bookmark_border
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ം, പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള​താ​ണ്..
    cancel

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ആ​ന കു​ത്തി​യാ​ലും മ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നു ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ശ​ക്തി​ദു​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റ്റി​പ്പു​റ​ത്തും തി​രൂ​രും മ​ങ്ക​ട​യി​ലും ലീ​ഗി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ഗ​ത്ഭ നേ​താ​ക്ക​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ രു​ചി അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ പൊ​ന്നാ​പു​രം കോ​ട്ട​യാ​യ മ​ഞ്ചേ​രി ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​എ. മ​ജീ​ദ് സാ​ഹി​ബ്‌ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി ആ​കെ​യു​ള്ള ഇ​രു​പ​തി​ൽ പ​ത്തൊ​മ്പ​ത് സീ​റ്റി​ലും ത​ക​ർ​ന്നു ത​രി​പ്പ​ണം ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​രു​ക്കു കോ​ട്ട​ക​ളാ​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ലീ​ഗ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കൈ​മോ​ശം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ന് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മി​ണ്ടാ​പ്രാ​ണി​ക​ളാ യ ​പോ​ത്തു​ക​ളെ പ​ച്ച പെ​യി​ന്റ​ടി​ച്ചു അ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ കോ​ണി ചി​ഹ്നം വ​ര​ച്ചു മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഖാ​ക്ക​ൾ ആ​ന​യി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​അ​തി​രു​ക​ട​ന്ന് ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ലീ​ഗി​നെ​യും യു. ​ഡി.​എ​ഫി​നേ​യും പ​രി​ഹ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​അ​പ​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്‌ തോ​റ്റ​മ്പി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു സ​ഖാ​വും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗു​കാ​രാ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ട്ട​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു സി.​പി.​എം ഓ​ഫി​സി​നും ലീ​ഗു​കാ​ർ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.​സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​രു സ്തൂ​പ​വും ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.​എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ഴും നേ​രം വെ​ളു​ക്കാ​ത്ത സ​ഖാ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ര്യം നോ​ക്കൂ.​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​യ​തി​നു ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ഓ​ഫി​സ് ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞു ത​ക​ർ​ത്തു അ​ക്ര​മം കാ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.​ഏ​റാ​മ​ല​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ക്കു​ക​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ വീ​ണ്ടും ജ​ന​കീ​യ മു​ന്ന​ണി അ​ധി​കാ​രം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ അ​രി​ശം സ​ഖാ​ക്ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത​ത് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ്തൂ​പം അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ത്തും പൊ​ലീ​സി​നെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ക്ര​മ​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ ധാ​രാ​ളം അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​പോ​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​തി​രാ​യി അ​ര​ങ്ങു ത​ക​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.​മ​റ്റെ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ജ​യ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നോ സ​മ്മ​തി​ക്കാ​നോ തി​രു​ത്താ​നോ ഉ​ള്ള ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ബോ​ധം സ​ഖാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ല്ല.​

    അ​തു​കൊ​ണ്ടൊ​ക്കെ ത​ന്നെ​യാ​വാം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ അ​ട​ക്കി​വാ​ണ ബം​ഗാ​ളി​ലും ത്രി​പു​ര​യി​ലും ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു തി​രി​ച്ചു വ​ര​വി​നു സാ​ധ്യ​ത ഇ​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം പാ​ർ​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞു പോ​വു​ന്ന​ത്.​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചെ​യ്തു കൂ​ട്ടി​യ ക്രൂ​ര​ത​ക​ളു​ടെ​യും തെ​മ്മാ​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ ജ​നം തെ​രു​വി​ൽ പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്കും കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഓ​ടി​യൊ​ളി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്.​

    മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും പ​ല പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തോ​റ്റാ​ലും വീ​ണ്ടും അ​വ​ർ ആ ​നാ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു തി​രി​ച്ചു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രും അ​വ​രെ ത​ല്ലി ഓ​ടി​ക്കാ​റി​ല്ല.​അ​താ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ​വും മാ​ന്യ​ത​യും.​

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​തു​പോ​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി ഏ​റ്റി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സി.​പി.​എം ഇ​നി എ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും സ്വ​യം വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ആ​ത്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തി പ​ഠി​ക്കു​ക!!!

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​ത്തു​ക!!"

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electionsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Elections are for celebrating victories and correcting defeats
    Similar News
    Next Story
    X