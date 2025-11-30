Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:43 PM IST

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും പ്ര​വാ​സി ചി​ന്ത​ക​ളും

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും പ്ര​വാ​സി ചി​ന്ത​ക​ളും
    • ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും പ്ര​വാ​സി ചി​ന്ത​ക​ളും


    സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്താ​യാ​ലും ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് എ​ന്നും ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്. കാ​ര​ണം എ​ത്ര ക​ടു​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചി​ല വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വോ​ട്ടി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി ഉ​ള്ള​വ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ വ​ര​ണം എ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രും എ​ന്നാ​ൽ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്നു​ള്ള​തും ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. 2005ൽ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് പേ​ർ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നേ​രെ ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​രി സ​മീ​റ ടീ​ച്ച​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും അ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് കു​ഞ്ഞം​സു മാ​ഷും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ൽ​സ​രി​ച്ചു. അ​വ​രെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ല്ലൊ​രോ​ർ​മ​യാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ എ​ല്ലാ​മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യും റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച​വ​ർ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​താ​ണ് 2025 ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് നാ​ലു വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്. 40 വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​യെ ന​യി​ച്ച പി.​ടി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ കാ​ല​ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​വ​കേ​ര​ള പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി എം.​എ. സ​ഗീ​ർ പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ബ്ലോ​ക്കി​ലേ​ക്കും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​വ് ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ സ​ലാം മ​മ്പാ​ട്ട് മൂ​ല എ​ന്നി​വ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദേ​ശ​െ​ത്ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നും ഉ​പ​ക​രി​ക്കും എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ന​ത്തെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ​പ​ങ്കു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​സ്ഥി​തി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​വും അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​ത​ത്തി​ന്റെ 28 ശ​ത​മാ​നം ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തി​യ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ (ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് SIR പോ​ലു​ള്ള​വ) പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി കേ​വ​ലം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​മോ എ​ന്ന ഭീ​തി​യു​ണ്ട്. ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​ത് വേ​ദി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കാ​നും അ​തി​ലൂ​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നും ശ്ര​മി​ക്ക​ണം.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ, ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി, പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

