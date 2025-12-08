Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    8 Dec 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:10 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പേ​രാ​മ്പ്ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    മ​നാ​മ: പേ​രാ​മ്പ്ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, വി​വി​ധ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ജി​ല്ല​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തി​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    പ്ര​സ്‌​തു​ത ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​ഷീ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സൈ​യ​ദ് എം.​എ​സ്, ഷ​മീം കെ.​സി ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, പ്ര​ദീ​പ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി പേ​രാ​മ്പ്ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ്, നൗ​ക ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെ​മ്പ​ർ സ​ജീ​ദ് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ര​ഞ്ജ​ൻ കെ​ച്ചേ​രി, റി​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ജോ​ണി താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി, കെ.​പി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, ര​വി​പേ​രാ​മ്പ്ര, പ്ര​ദീ​പ് മു​ടാ​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് കൂ​രു​ടി വീ​ട്, പി.​പി. സു​രേ​ഷ് മ​ഞ്ഞ​കു​ളം, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, മു​മ്പി കോ​ക്ക​ല്ലൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, സു​വി​നാ​സ്, പ്ര​മോ​ദ് കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, പ്ര​വി​ൽ​ദാ​സ്, സു​രേ​ഷ് പാ​ലേ​രി, നൗ​ഷാ​ദ് ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത്, അ​നി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​സീ​സ് കോ​ട്ടൂ​ർ, ബി​ജു​സ​ദ​ൻ, ഷൈ​ജാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X