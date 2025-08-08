Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:58 AM IST

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ര​വ​ത​രം,തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സു​താ​ര്യ​ത തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം -ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ര​വ​ത​രം,തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സു​താ​ര്യ​ത തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം -ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മി​ക്ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി വാ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്.

    തെ​ളി​വു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​വ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ള​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ചു​മ​ത​ല കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionGulf NewsBahrain NewsIYCC Bahrain
    News Summary - Election Commission must demonstrate transparency - IYCC Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X