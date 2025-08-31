Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:00 PM IST

    സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് പള്ളിയിൽ എട്ട് നോമ്പ് പെരുന്നാൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഫാ. വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ന​ച്ചി​യിലിനെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ട്ടു​നോ​മ്പ് പെ​രു​ന്നാ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യോ​ടു​കൂ​ടി സ​മാ​പി​ക്കും. എ​ട്ട് നോ​മ്പി​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​സ​ന്ധ്യാ​ന​മ​സ്‌​കാ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ഗാ​ന​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും വ​ച​ന​ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മ.

    എ​ട്ട് നോ​മ്പ് ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്കും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി വെ​രി റ​വ. ഫാ. ​സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ കൊ​റെ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ വ​ട്ടാ​വേ​ലി​നൊ​പ്പം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​നാ​യി ഫാ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ന​ച്ചി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ന​ച്ചി​യി​ൽ അ​ച്ച​നെ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി വെ​രി. റ​വ. ഫാ. ​സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ കൊ​റെ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ വ​ട്ട​വേ​ലി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ഷ് കോ​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബെ​ന്നി പി. ​മാ​ത്യു, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൽ​ദോ വി.​കെ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ബു പൗ​ലോ​സ്, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു തേ​ല​പ്പി​ള്ളി ജേ​ക്ക​ബ്, ലി​ജോ കെ. ​അ​ല​ക്സ്, ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

