Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ:...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:46 PM IST

    ഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ: ‘സ്പീ​ച്ച് ഓ​ഫ് സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ: ‘സ്പീ​ച്ച് ഓ​ഫ് സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ഈ​ദു​ൽ​വ​ത​ൻ, കെ.​എം.​സി സി ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ​ലീ​വ് സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സ്പീ​ച്ച് ഓ​ഫ് സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ ഷം​സു​ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഈ​ദു​ൽ​വ​ത​ൻ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ​ലി​വ് സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സ്പീ​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​നാ​മ ഓ​ഫി​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹൃ​ദ​യാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​വേ​ദ​ന സ​ദ​സ്സ് റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം എ.​പി ഫൈ​സ​ൽ, എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഷ​ഹീ​ർ ക​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്പീ​ക്കേ​ഴ്സ് പാ​ന​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി.​എ​ച്ച് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷാ​ഫി വേ​ളം, മു​സ്ത​ഫ സു​ങ്ക​ട​ക്ക​ട്ട, സി​ദ്ധീ​ഖ് അ​ദ്ലി​യ, ഉ​മ്മ​ർ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​വി​യൂ​ർ, അ​ന​സ് നാ​ട്ടു​ക​ൽ, അ​ഷ​റ​ഫ് ടി.​ടി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി, മു​ത്ത​ലി​ബ് പൂ​മം​ഗ​ലം, അ​ഷ​റ​ഫ് ച​ന്ദ്രോ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ പു​തു​പ്പ​ണം, ര​ഹ്ന സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഷം​ന ജം​ഷീ​ദ്, ഷിം​ന ക​ല്ല​ടി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഒ.​കെ. കാ​സിം, പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ക്ക്, മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, ശി​ഹാ​ബ് കെ.​ആ​ർ, കെ.​ടി ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ലി, സു​ബൈ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ഹ​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. പി.​വി സി​ദ്ദീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Eid-ul-Fitr: 'Speech of Celebration' draws attention
    Similar News
    Next Story
    X