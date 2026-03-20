    Posted On
    date_range 20 March 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 20 March 2026 10:11 AM IST

    ഈദ് ആശംസകൾ നേർന്ന് ബഹ്‌റൈൻ ഭരണാധികാരികൾ

    ഈദ് ആശംസകൾ നേർന്ന് ബഹ്‌റൈൻ ഭരണാധികാരികൾ
    മനാമ: ഈദുൽ ഫിത്തർ പ്രമാണിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയ്ക്ക് കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ ആശംസകൾ നേർന്നു.

    രാജാവിന് അയച്ച പ്രത്യേക സന്ദേശത്തിൽ, ബഹ്‌റൈനിലെ ജനങ്ങൾക്കും അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹത്തിനും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് കിരീടാവകാശി ആശംസിച്ചു.

    കിരീടാവകാശിയുടെ ആശംസകൾക്ക് മറുപടിയായി ഹമദ് രാജാവും ആശംസകൾ കൈമാറി. രാജ്യത്തിന്‍റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഈ പെരുന്നാൾ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം തന്‍റെ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS: Bahrain, Eid greetings
    News Summary - Bahraini rulers extend Eid greetings
