Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഈദ് സൗഹൃദ സംഗമം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 10:53 AM IST

    ഈദ് സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഈദ് സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഫ്രൻഡ്​സ്​ സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ റിഫ ഏരിയ ഈദ്​ സൗഹൃദ സംഗമത്തിൽനിന്ന്

    മനാമ: പ്രവാസ ലോകത്തെ സൗഹൃദവും പെരുന്നാൾ ഓർമ്മകളും പുതുക്കി ഫ്രൻഡ്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ റിഫ ഏരിയ ഈദ് സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. റിഫ ദിശ സെന്‍ററിൽ നടന്ന പരിപാടി റയാൻ സകരിയ, ഇഷാൽ സകരിയ എന്നിവരുടെ പ്രാർഥനാ ഗീതത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. ഫ്രൻഡ്സ് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് സഈദ് റമദാൻ നദ്വി ഈദ് സന്ദേശം നൽകി. സൗഹൃദം ജൈവികമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും ഇന്നത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    സംഗമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടന്ന 'ലൈവ് ക്വിസ്' മത്സരം സദസ്സിന് വേറിട്ട അനുഭവമായി. 'എന്‍റെ പെരുന്നാൾ ഓർമകൾ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ എബ്രഹാം ജോൺ, ബിന്ദു ടീച്ചർ, സതീഷ് എന്നിവർ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പഴയകാല പെരുന്നാൾ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. ഷാരോൺ, ബൈജു, സജീവൻ എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. റിഫ ഏരിയ പ്രസിഡന്‍റ് പി.പി അബ്ദുശ്ശരീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ ദിശ സെന്‍റർ ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ ഹഖ് സ്വാഗതമാശംസിക്കുകയും പി.എം അശ്റഫ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി യൂനുസ് രാജ് പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newseidBahrain News
    News Summary - Eid friendly gathering organized
    Similar News
    Next Story
    X