    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:00 AM IST

    ‘ഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ’; കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: 54ാമ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ലോ​ക​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും, വി​ശി​ഷ്യാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും എ​ന്നും സ്വ​സ്ഥ​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗം ക​നി​ഞ്ഞേ​കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി ആ​ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ 200 പേ​രു​ടെ ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​തോ​ടു​കൂ​ടി സം​ഘ ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 42ാം മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന​മാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 16 ന് ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന​ക്യാ​മ്പ് ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നു​വ​രെ തു​ട​രും. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി 8 മ​ണി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി - വി​ദ്യ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ്മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​രാ​ത്രി 8 മ​ണി​ക് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഒ​ലീ​വ് സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ‘സ്പീ​ച്ച് ഓ​ഫ് സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ‘ഹൃ​ദ​യാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ എ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ബോ​ധ്യം പ​ക​ർ​ന്നേ​കു​ന്ന പ്ര​സം​ഗ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴും. പ്ര​സ്തു​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 34599814 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ പീ​ടി​ക, ഹെ​ൽ​ത് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​മ്മ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, ജീ​വ സ്പ​ർ​ശം മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, മീ​ഡി​യ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ക് തോ​ട​ന്നൂ​ർ, വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ദ്ധി​ക്ക് അ​ദ്ലി​യ, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് റീ​ജ​ന​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹം​ദാ​ൻ കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - ‘Eid al-Watan’; KMCC to celebrate Bahrain National Day on a grand scale
