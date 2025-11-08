Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഐ​ഷ​ർ ട്ര​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ബ​സു​ക​ളു​ടെ ‘പ്രോ ​ലീ​ഗ്’ ശ്രേ​ണി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ

    ഐ​ഷ​ർ ട്ര​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ബ​സു​ക​ളു​ടെ ‘പ്രോ ​ലീ​ഗ്’ ശ്രേ​ണി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ
    ഐ​ഷ​ർ ട്ര​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ബ​സു​ക​ളു​ടെ ‘പ്രോ ​ലീ​ഗ്’ ശ്രേ​ണി ലോ​ഞ്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വാ​ഹ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഐ​ഷ​ർ ട്ര​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ്ഐ​ഷ​ർ ട്ര​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ബ​സു​ക​ളു​ടെ ‘പ്രോ ​ലീ​ഗ്’ ശ്രേ​ണി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ‘ഐ​ഷ​ർ പ്രോ ​ലീ​ഗ്’ ട്ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും ശ്രേ​ണി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ എ​ത്തു​ന്ന ‘ഐ​ഷ​ർ പ്രോ ​ലീ​ഗ്’ ശ്രേ​ണി, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, വി​ത​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഐ​ഷ​റി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​ലോ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ​ഷ​റി​ന്റെ പ്ര​മു​ഖ മോ​ഡ​ലു​ക​ളാ​യ ‘പ്രോ 2000’, ‘​പ്രോ 6000’ ശ്രേ​ണി​യി​ലു​ള്ള ട്ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​വ കൂ​ടാ​തെ, യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന സ്കൈ​ലൈ​ൻ 20.15, സ്കൈ​ലൈ​ൻ പ്രോ 3008 ​എ​ന്നീ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ബ​സ് മോ​ഡ​ലു​ക​ളും ഐ​ഷ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഐ​ഷ​ർ പ്രോ ​ശ്രേ​ണി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു ഉ​ൽ​പ​ന്നം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്സു​മാ​യു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ മൊ​ബി​ലി​റ്റി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് വി.​ഇ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ വെ​ഹി​ക്കി​ൾ​സി​ന്റെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മ​ൻ അ​റോ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ​ഷ​റു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് രം​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ഷി​ദ് സി​യാ​ൻ അ​ൽ​സ​യാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

