    date_range 13 Sept 2025 11:23 AM IST
    date_range 13 Sept 2025 11:23 AM IST

    ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സൈ​നി​ക ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​കോ​ട​തി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സൈ​നി​ക ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ
    മ​നാ​മ: ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സൈ​നി​ക ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​കോ​ട​തി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശ​രീ​ഫ് ക​മ​ൽ അ​ൽ ദീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തെ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ മു​നീ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​കോ​ട​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ബു​വൈ​നാ​നി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ ശൈ​ഖ മു​നീ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചു.ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന കോ​ട​തി​യും സൈ​നി​ക ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഈ​ജി​പ്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ ശൈ​ഖ മു​നീ​റ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഒ​രു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കോ​ട​തി സ്ഥാ​പി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

