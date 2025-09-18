Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:44 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    educational assistance
    ബീ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബീ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട പൊ​ന്നോ​ണം 2025 ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഴ്സി​ങ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. അ​ദ്‍ലി​യ സെ​ഞ്ച്വ​റി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി ​ഫോ​ർ വ​യ​നാ​ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു പോ​ൾ തു​ക ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ആ​ർ.​ജെ നൂ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി അ​ഭി​ജി​ത് എം, ​സീ​നോ വ​ർ​ഗീ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newshanded overEducational Assistance
    News Summary - Educational assistance handed over
