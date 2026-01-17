Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:24 PM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശം

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് ജു​മാ. ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​നി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ചു.

    പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം​ത​ന്നെ മാ​ന​സി​ക ഉ​ന്മേ​ഷ​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ല​ഭി​ച്ച ഈ ​അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ന​ന്നാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് മ​ന്ത്രി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ കു​റി​പ്പി​ലു​ള്ള​ത്.

