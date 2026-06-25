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    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 11:32 AM IST

    ഇടപ്പാളയം വാക്കിംഗ് ചലഞ്ച് 2026: വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

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    ഇടപ്പാളയം വാക്കിംഗ് ചലഞ്ച് 2026: വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
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    മനാമ: 'ഇടപ്പാളയം' സംഘടിപ്പിച്ച 'വാക്കിംഗ് ചലഞ്ച് 2026' സമാപിച്ചു. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ ആവേശകരമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്. മത്സരത്തിൽ, ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരം പിന്നിട്ട താരങ്ങളെ സംഘാടകർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    വിജയികൾ: പുരുഷ വിഭാഗം- ഒന്നാം സ്ഥാനം: സുലൈമാൻ പെരുമ്പറമ്പ്, രണ്ടാം സ്ഥാനം: പ്രത്യുഷ് കല്ലൂർ, മൂന്നാം സ്ഥാനം: ഹാരിസ് മറവഞ്ചേരി.

    വനിതാ വിഭാഗം- ഒന്നാം സ്ഥാനം: ഗ്രീഷ്മ രഘുനാഥ്, രണ്ടാം സ്ഥാനം: ഷിജി ഗോപിനാഥ്, മൂന്നാം സ്ഥാനം: രഞ്ജന കൃഷ്ണൻ. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലേക്കുള്ള ഈ ചുവടുവെപ്പിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളെയും ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദിച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Edappalayam Walking Challenge 2026: Winners announced
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