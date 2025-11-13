Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    13 Nov 2025 11:43 AM IST
    13 Nov 2025 11:43 AM IST

    എക്യൂമിനിക്കല്‍ സംഗീതസന്ധ്യ നാളെ

    എക്യൂമിനിക്കല്‍ സംഗീതസന്ധ്യ നാളെ
    സ​മ്റോ-​ല-​മോ​റി​യോ' ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി

    ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ്‌ തോ​മ​സ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സ​മീ​പം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക​യി​ലെ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ഗാ​യ​ക​സം​ഘം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ക്യൂ​മി​നി​ക്ക​ല്‍ സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ 'സ​മ്റോ-​ല-​മോ​റി​യോ' സ​ല്‍മാ​നി​യ​യി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​പ്പൊ​സ്തോ​ലി​ക ഇ​ട​വ​ക​ക​ളി​ലെ ഗാ​യ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യി​ലെ ബോം​ബെ ഭ​ദ്രാ​സ​ന​ത്തി​ന്റെ സു​വ​ര്‍ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ബ​ഹു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ശ്രീ. ​വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ്‌ തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഹ വി​കാ​രി ഫാ. ​തോ​മ​സ്കു​ട്ടി പി.​എ​ന്‍., ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ട്ര​സ്റ്റി സ​ജി ജോ​ര്‍ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ഈ​പ്പ​ൻ, ക്വ​യ​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ അ​നു ടി. ​കോ​ശി, ക്വ​യ​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​യ​തി​ന്റെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

