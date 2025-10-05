Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:22 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:22 PM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ല​ക്ഷ്യം; ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    മൂ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളും കാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി
    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ല​ക്ഷ്യം; ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളും കാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നി​യ​മ​പ​ര​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​വു​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, വാ​ണി​ജ്യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്കം. ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​മു​ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​ക്ത​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന് കീ​ഴി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, മേ​ൽ​നോ​ട്ടം, മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശു​ചി​ത്വം, സു​ര​ക്ഷ, പൊ​തു​ക്ര​മം എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വാ​ണി​ജ്യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്ന് നാ​ല് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ

    പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ത​ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ മാ​ത്ര​മേ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വാ​ണി​ജ്യ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ.സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​മാ​യ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും മ​ന്ത്രി​ത​ല അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യു​മ​ല്ലാ​തെ ഒ​രു വ്യാ​പാ​രി​ക്ക് ഒ​രു മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ലം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നോ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നോ പാ​ടി​ല്ല. സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​രി​പാ​ല​നം, ലൈ​സ​ൻ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ, എ​പ്പോ​ഴും പ​രി​സ​രം വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ്യാ​പാ​രി​ക്കാ​ണ്.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, പ്ലാ​സ​ക​ൾ, ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ശ​ദ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കോ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഈ ​പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി​രി​ക്കും, ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​തെ എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും റ​ദ്ദാ​ക്കാം.നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും ലേ​ലം ചെ​യ്യാ​നും പി​ഴ ക​ഴി​ച്ചു​ള്ള തു​ക വ്യാ​പാ​രി​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നും അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Economic growth and efficiency are the goal; New rules for Bahrain's traditional markets
