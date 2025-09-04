Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:55 AM IST

    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ ഭൂ​ക​മ്പം: അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    മ​നാ​മ: അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ, ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടും അ​ഫ്ഗാ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:earthquakecondolencesBahrainAfghanistan earthquake
    News Summary - Earthquake in Afghanistan: Bahrain expresses condolences
