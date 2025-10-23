Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:37 AM IST

    ക​ഞ്ചാ​വ് അ​ട​ങ്ങി​യ ഇ-​ഹു​ക്ക കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചു; കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 5000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും

    ക​ഞ്ചാ​വ് അ​ട​ങ്ങി​യ ഇ-​ഹു​ക്ക കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചു; കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 5000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ല​ർ​ത്തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഹു​ക്ക​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​രു പ്ര​തി​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 5000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് കാ​സേ​ഷ​ൻ. കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കും ഒ​രു വ​ർ​ഷം വീ​തം ത​ട​വും 1000 ദി​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ​യും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    2024ലെ ​കേ​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 36 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ക​ഞ്ചാ​വ് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യ​ൽ, കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ൽ, വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്ത​ൽ, കൂ​ടാ​തെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ഹ​ഷീ​ഷ് കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 31 വ​യ​സ്സു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​തി​ക്കും 22 വ​യ​സ്സു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പ്ര​തി​ക്കു​മെ​തി​രെ അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നാ​ണ് കേ​സ്.

    കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ ചെ​ക്ക് പോ​യ​ന്റി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്‌​സ് വി​രു​ദ്ധ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഹു​ക്ക​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​യ ‘സി.​ബി.​ഡി’ (ക​ഞ്ചാ​വ് ചെ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി​വ​സ്തു) ആ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം, കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് കാ​സേ​ഷ​ൻ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും വി​ധി അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Gulf News Cannabis seized hookah Imprisonment and fine
    News Summary - E-hookah containing cannabis seized; 10 years in prison and 5000 dinar fine for person caught on Causeway
