Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 10:53 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി ദു​ബൈ

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി ദു​ബൈ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​റ്റ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ബ​ന്ധം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഹൃ​ദ​യ​വും ആ​ത്മാ​വും’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​റൈ​വ​ൽ ലെ​യ്ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്കാ​ർ​ഫു​ക​ൾ ധ​രി​ച്ചു​മാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Dubainational daygulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Dubai extends special welcome to Bahraini pilgrims on National Day
