Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 12:29 PM IST

    മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചുവിൽപന; പ്ര​തി​യു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ത​ള്ളി, 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും

    മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചുവിൽപന; പ്ര​തി​യു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ത​ള്ളി, 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും
    മ​നാ​മ: സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ലെ ബോ​ർ​ഡി​ന് പി​ന്നി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക്ക് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. ഐ​ക്ക​റി​ലെ ശൈ​ഖ് സ​ഹ്ലാ​ൻ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന 31കാ​ര​നാ​യ പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ അ​പ്പീ​ലാ​ണ് കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​ത്. ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും 5,000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യൊ​ടു​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സെ​മി​ത്തേ​രി​യു​ടെ മ​തി​ൽ​ക്കെ​ട്ടി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലും നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ത്തു​മാ​ണ് പ്ര​തി ഹ​ഷീ​ഷ് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത് പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന ‘ഡെ​ഡ് ഡ്രോ​പ്പ്’ രീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​തി സെ​മി​ത്തേ​രി പ​രി​സ​ര​ത്ത് സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും പി​ന്തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന് കാ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പ്ര​തി ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ ഇ​യാ​ൾ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി രാ​ജ്യം വി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ പോ​ലീ​സ് നാ​യ ഇ​യാ​ളു​ടെ ഷൂ​സി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​കും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​മാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നാ​ണ് പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തെ വെ​ളി​ച്ച​ക്കു​റ​വ് മു​ത​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച എം.​പി നേ​ര​ത്തെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. പ​ള്ളി​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

