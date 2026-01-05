Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട

    കൊ​ക്കെ​യ്‌​നു​മാ​യി വി​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ കൊ​ക്കെ​യ്‌​നു​മാ​യി വി​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ. ഏ​ക​ദേ​ശം 4,00,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ വി​പ​ണി വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ല​ധി​കം കൊ​ക്കെ​യ്‌​നു​മാ​യാ​ണ് 32 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ന്റി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി മാ​റ്റി​യ​താ​യും പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ ന​ട​ന്ന​ത്.

