Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:54 AM IST

    ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ക്ഷ‍മ​യോ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണം; പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ദേ​ഷ്യ​വും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ക്ഷ‍മ​യോ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണം; പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ദേ​ഷ്യ​വും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ദേ​ഷ്യ​വും നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം. ‍ക്ഷ‍മ​യോ​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴോ മ​റ്റോ ക്ഷ​മ​യി​ല്ലാ​തെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ വാ​ക്കേ​റ്റ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ശാ​ന്ത​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ഹി​ദ്ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ഉ​സാ​മ ബ​ഹാ​ർ ഒ​രു പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. റോ​ഡ് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ കാ​ര​ണ​മാ​കാ​റു​ള്ള​ത് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടാ​തെ, മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ, ഇ​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ​ർ ഇ​ടാ​തെ തി​രി​യു​ന്ന​തോ ഒ​ക്കെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഏ​ത് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ബ​ഹാ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന ഒ​രു സം​ഭ​വം അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ ദേ​ഷ്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ ചെ​യ്ത പ്ര​വൃ​ത്തി അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വി​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    18 വ​യ​സ്സു​കാ​രാ​യ ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ റോ​ഡി​ൽ വെ​ച്ച് ചെ​റി​യൊ​രു ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് വ​ലി​യ ദേ​ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ക​യും ഒ​രാ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ മ​റ്റേ​യാ​ൾ അ​യാ​ളെ വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വി​നെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​യ യു​വാ​വി​ന് ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തോ​ടെ അ​യാ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ട​ങ്ങു​ക​യും ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ല്ല മാ​തൃ​ക​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​നാ​വ​ശ്യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡോ. ​ബ​ഹാ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നോ മ​റ്റൊ​രാ​ളു​മാ​യി ത​ർ​ക്കി​ക്കാ​നോ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ ദേ​ഷ്യം വ​ലി​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. ഒ​രു അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ പോ​ലും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ 999ൽ ​വി​ളി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക, അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

