Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:20 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:20 PM IST

    ഹ​ർ​ഷം 2026 പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് ഡ്രോ​യി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​രം

    ഹ​ർ​ഷം 2026 പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് ഡ്രോ​യി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​രം
    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഫെ​ബ്രു​വ​രി 6 തീ​യ​തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് "ഹ​ർ​ഷം 2026" ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​റ​ന്മു​ള നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പെ​യി​ന്റി​ങ് & ഡ്രോ​യി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി 2 തീ​യ​തി വൈ​കി​ട്ട് 3 മ​ണി മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ ആ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സം കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. കൂ​ടൂ​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ജി പി ​ജോ​യ് 391562 83 ( ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) കോ​ശി ഐ​പ്പ് 36631607 ( ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ബി​നു മാ​മ​ൻ 39339005 (ആ​റ​ന്മു​ള നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    TAGS:baharain news
    News Summary - Drawing and Coloring Competition
