Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightചി​ത്ര​ര​ച​ന,...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:06 PM IST

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    സ​മ​ന്വ​യം-25​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നൗ​ക ബ​ഹ​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര ര​ച​ന- ക​ള​റി​ങ്

    മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ​മ​ന്വ​യം-25​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നൗ​ക ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ചി​ത്ര​ര​ച​ന-​ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി. അ​നീ​ഷ് ടി.​കെ. ര​യ​ര​ങ്ങോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വ​തി മി​ഥു​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ, ബാ​ബു കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, ബ​ബി​ന ടീ​ച്ച​ർ, സോ​ണി​മ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ഹേ​ഷ്‌ പു​ത്തോ​ളി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം സ​മ​ന്വ​യം 2025 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് നൗ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsColoring competitiondrawinggulf news malayalam
    News Summary - Drawing and coloring competition held
    Similar News
    Next Story
    X