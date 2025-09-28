ചിത്രരചന, കളറിങ് മത്സരം നടത്തിtext_fields
മനാമ: സമന്വയം-25ന്റെ ഭാഗമായി നൗക ബഹ്റൈന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിത്രരചന-കളറിങ് മത്സരം നടത്തി. അനീഷ് ടി.കെ. രയരങ്ങോത്ത് അധ്യക്ഷതവഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നൗക ബഹ്റൈൻ സെക്രട്ടറി അശ്വതി മിഥുൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ബഹ്റൈൻ പ്രവാസി ലീഗൽ അഡ്വൈസറി പ്രസിഡന്റ് സുധീർ തിരുനിലത്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി.
ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരായ യു.കെ. ബാലൻ, ബാബു കുഞ്ഞിരാമൻ, ബബിന ടീച്ചർ, സോണിമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ മഹേഷ് പുത്തോളി നന്ദി പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മത്സരാർഥികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം സമന്വയം 2025 ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ നൽകുമെന്ന് നൗക ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
