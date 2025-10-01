Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:36 AM IST

    ഡോ. ​സ​ണ്ണി ഇ. ​മാ​ത്യു​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ഡോ. ​സ​ണ്ണി ഇ. ​മാ​ത്യു​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ഡോ. ​സ​ണ്ണി ഇ. ​മാ​ത്യു​വി​ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മ ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ന്റെ ആ​ത്മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന ക​ള​രി 2025ന് ​നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ധ​ർ​മ​ജ്യോ​തി വി​ദ്യാ​പീ​ഠ് മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​വ. ഡോ. ​സ​ണ്ണി ഇ. ​മാ​ത്യു​വി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​വ. ബി​ജു ജോ​ൺ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​വ. സാ​മു​വ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Dr. Sunny E. Mathew was welcomed
