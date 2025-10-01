ഡോ. സണ്ണി ഇ. മാത്യുവിന് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ മാർത്തോമ്മ ഇടവക മിഷന്റെ ആത്മായ പരിശീലന കളരി 2025ന് നേതൃത്വം നൽകാനായി ബഹ്റൈനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ധർമജ്യോതി വിദ്യാപീഠ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ റവ. ഡോ. സണ്ണി ഇ. മാത്യുവിന് ബഹ്റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി.
ഇടവക മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണച്ചടങ്ങിൽ ഇടവക മിഷൻ പ്രസിഡന്റ് റവ. ബിജു ജോൺ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റവ. സാമുവൽ വർഗീസ്, ഇടവകയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ, ഇടവക മിഷൻ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഇടവക മിഷൻ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register