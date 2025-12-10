Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:19 AM IST

    ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഡോ. ഷഹ്‌നാബിയെ ആദരിച്ചു

    മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലാണ് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേടിയത്
    ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഡോ. ഷഹ്‌നാബിയെ ആദരിച്ചു
    മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഡോ. ​ഷെ​ഹ്‌​നാ​ബി​യെ എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മ​ദ്രാ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഡോ. ​ഷെ​ഹ്‌​നാ​ബി​യെ ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ​ഡി​യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി.

    അ​റി​വി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ൽ ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഭ​ർ​ത്താ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ഉ​ന്ന​ത ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന​ത് പ​ല​ർ​ക്കും ഏ​റെ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ലി​യ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​വും ഏ​വ​ർ​ക്കും മാ​തൃ​ക​യു​മാ​ണെ​ന്നും പ്രാ​സം​ഗി​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ സ​മാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര​വി​നെ താ​ൻ ഏ​റെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഡോ. ​ഷ​ഹ്‌​നാ​ബി ത​ന്റെ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​യ റി​യാ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ്. ദാ​റു​ൽ ഈ​മാ​ൻ കേ​ര​ള മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​വു​മാ​ണ് അ​വ​ർ. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ർ ഹ​സ​ൻ, വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​ബൈ​ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം, യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

