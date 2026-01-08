Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:31 AM IST

    ഡോ. മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ മരിക്കാർ ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ചാർജെടുത്തു

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും സൗ​ദിയി​ലു​ം പ്ര​മു​ഖ ആ​തു​രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​ന​ം അനു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്
    ഡോ. മുഹമ്മദ് ഹസ്സൻ മരിക്കാർ ദാർ അൽ ഷിഫ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ചാർജെടുത്തു
    അ​ൽ ഷി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ മ​രി​ക്കാ​ർ ദാ​റി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ: 23 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സേ​വ​ന വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ മ​രി​ക്കാ​ർ ദാ​ർ അ​ൽ ഷി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്ത​താ​യി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ആ​തു​രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹ​സ്സ​ൻ മ​രി​ക്കാ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, തൈ​റോ​യ്ഡ് ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ, ഹൈ​പ്പ​ർ​ലി​പി​ഡീ​മി​യ, ഗ്യാ​സ്ട്രോ​ഇ​ന്റ​സ്റ്റൈ​ന​ൽ, ഉ​ദ​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലും ചി​കി​ത്സ​യി​ലും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സേ​വ​നം ദാ​ർ അ​ൽ ഷി​ഫ​ക്ക് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ​​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ 1616 1616 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ദാ​ർ അ​ൽ ഷി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    newsgulfAl Shifa Medical Center
    News Summary - Dr. Mohammed Hassan Marikar took charge at Dar Al Shifa Medical Center
