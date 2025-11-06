Begin typing your search above and press return to search.
    ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​രം 2025 പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക്

    നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ത്തി​നും കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം
    ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​രം 2025 പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക്
    പമ്പാവാസൻ നായർ

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം അ​മ​ദ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക്. വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വീ​ട്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം, വി​വാ​ഹ സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ത്തി​നും കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന നൂ​റി​ൽ​പ​രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ സി.​എം.​എ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് മു​ഖേ​ന പ്ര​തി​മാ​സ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ “എ ​ഹോം ഓ​ഫ് യു​വ​ർ ഓ​ൺ’’​ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 50 വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 20 വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ർ​ഹ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സ​മ​ഗ്ര​വും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​നി​ച്ചാ​ണ് ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും സൗ​ദി​യി​ലും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് സ്വി​ച്ച് ഗി​യ​ർ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച ആ​ദ്യ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 33 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് നി​സ്വാ​ർ​ഥ​നാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ ക​ല നാ​യ​ർ. ന​മ​ത്ര, വി​ഗ്നേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ പ്ര​തി​ഭാ​ധ​ന​രാ​യ മ​ഹ​ദ് വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യു​ണ്ട്. നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​ത​കൊ​ണ്ടും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ മൂ​ല്യം​കൊ​ണ്ടും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ദേ​ശീ​യ ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​ർ മാ​സം 29നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ക​ല-​സാം​സ്കാ​രി​കം, ശാ​സ്ത്രം, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്രം തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചു വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ആ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഭാ​ര​തീ​യ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു പ്ര​ത്യേ​ക​പു​ര​സ്‌​കാ​രം കൂ​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വു​മാ​ണ് ഒ​രോ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​യും അ​വാ​ർ​ഡ്.

