    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 11:14 AM IST

    ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ

    നാ​യ​ർ​ക്ക് മു​ൻ എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി. മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ര​ളി മ​നോ​ഹ​ർ

    ജോ​ഷി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പു​ര​സ്കാ​രം അ​മ​ദ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ​ഗ്ര​വും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​നി​ച്ചാ​ണ് ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ എ​ൻ.​ഡി.​എം.​സി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് 2025 മു​ൻ എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ര​ളി മ​നോ​ഹ​ർ ജോ​ഷി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. കേ​ന്ദ്ര ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​കാ​ര്യ, ഭ​ക്ഷ്യ-​പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി നി​മു​ബെ​ൻ ജെ. ​ബം​ഭാ​നി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വീ​ട്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം, വി​വാ​ഹ സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ത്തി​നും കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന നൂ​റി​ൽ പ​രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ സി.​എം.​എ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് മു​ഖേ​ന പ്ര​തി​മാ​സ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘എ ​ഹോം ഓ​ഫ് യു​വ​ർ ഓ​ൺ’ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 50 വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 20 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​വും അ​നു​ക​മ്പ​യു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഡോ. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ്, രാ​ജ്യ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം, ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും, ശാ​സ്ത്രം, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, വി​ദേ​ശ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ര​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ല‍ക്ഷം രൂ​പ കാ​ഷ് പ്രൈ​സും ഫ​ല​ക​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വു​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക.

