    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:07 AM IST

    ഡോ. ​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ന് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്

    ഡോ. ​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ന് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്
    ഡോ. ​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ലം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദി ​ന്യൂ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് (പി​എ​ച്ച്.​ഡി) പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 'സാ​മൂ​ഹി​ക-​ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക പ​ഠ​നം പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കാം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗ​വേ​ഷ​ണം, ആ​ധു​നി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    കേ​വ​ലം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വി​ന​പ്പു​റം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക-​ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക പ​ഠ​നം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ജ​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും, ത​ന്റെ യാ​ത്ര​യി​ൽ പി​ന്തു​ണ​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

