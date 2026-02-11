Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 1:27 PM IST

    ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഡാ​നി​യേ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി

    ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഡാ​നി​യേ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ൽ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്’ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കാ​ന്‍ എ​ത്തി​യ സി.​എ​സ്.​ഐ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള മ​ഹാ​യി​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഡാ​നി​യേ​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    കെ.​സി.​ഇ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വ​ൽ ജോ​ൺ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ജോ​ർ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജെ​റി​ൻ സാം ​രാ​ജ്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സി. ​എ​സ്.​ഐ ഇ​ട​വ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10, 11, 12, ( ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ന്‍, വ്യാ​ഴം) തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.15 മു​ത​ല്‍ 9.00 മ​ണി വ​രെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സി.​എ​സ്.​ഐ പാ​രി​ഷി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്റെ ഗാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് കെ.​സി.​ഇ.​സി​യി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ട​വ​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ഗാ​യ​ക​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

