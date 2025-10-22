Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:38 AM IST

    ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​നെ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം ആ​ദ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​നെ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം ആ​ദ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​നെ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ (എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​യി​ൽ) ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ന് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തി‍യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജ​യിം​സ് ജോ​ൺ, ഡോ. ​സു​രേ​ഷ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വി​ഭാ​ഗം ഡോ. ​ഇ​ക്ബാ​ൽ, ജു​നി​ത്, ഇ.​എ. സ​ലിം, പ്ര​ശാ​ന്ത് ധ​ർ​മ​രാ, ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, ഫി​നി​ക്സ് എ ​ഡി പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ക്ക​റി​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ഗോ​പാ​ല​ൻ, മൊ​യ്തീ​ൻ, ച​ന്ദ്ര ബോ​സ്, പ്ര​ദീ​പ്, ജ​യ്സ​ൺ, ജി​ബു വ​ർ​ഗീ​സ്, ജി​മ്മു, ആ​ൻ​സ​ൺ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, റ​ജീ​ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ജി​ൻ​സി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. റ​ജീ​ന ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ൻ, സൈ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Dr. Gopinath Menon honored by Students Guidance Forum
    Similar News
    Next Story
    X