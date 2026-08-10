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    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 12:20 PM IST

    കിംസ്ഹെൽത്തിൽ ജനറൽ ഡെന്റിസ്റ്റായി ചുമതലയേറ്റ് ഡോ. ബിൻസി ആന്റണി

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    ഉമ്മുൽഹസം കിംസ്ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാവുക
    കിംസ്ഹെൽത്തിൽ ജനറൽ ഡെന്റിസ്റ്റായി ചുമതലയേറ്റ് ഡോ. ബിൻസി ആന്റണി
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    ഡോ. ബിൻസി ആന്റണി

    മനാമ: ദന്തൽ വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മുൽഹസം കിംസ്ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പുതിയ ജനറൽ ഡെന്റിസ്റ്റായി ഡോ. ബിൻസി ആന്റണി ചുമതലയേറ്റു.

    റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ, റസ്റ്റോറേറ്റീവ് ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗുകൾ, കോസ്മെറ്റിക് വെനീറുകൾ, ഫിക്സഡ് ക്രൗൺ ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജുകൾ, ഡെന്റൽ സർജിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ഷനുകൾ (പല്ല് എടുത്തു കളയൽ), ഭാഗികവും പൂർണ്ണവുമായ ഡെഞ്ചറുകൾ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ദ്ധയാണ് ഡോ. ബിൻസി ആന്റണി. കൂടാതെ സ്കെയിലിംഗ് ആൻഡ് പോളിഷിംഗ്, പല്ലുകൾ വെളുപ്പിക്കൽ (ടീത്ത് ബ്ലീച്ചിംഗ്), പ്രിവന്റീവ് ഡെന്റൽ, പൊതുവായ ദന്ത പരിശോധനകൾ എന്നിവയും ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

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    TAGS:gulf madhyamamGeneral HealthTake ChargeBahrain
    News Summary - Dr. Bincy Antony takes charge as General Dentist at KimsHealth
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