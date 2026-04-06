Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപരിഭ്രാന്തി വേണ്ട,...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 April 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 11:53 AM IST

    പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട, നെസ്റ്റോയുടെ കരുതലുണ്ട്; വിലക്കുറവുമായി 'ബിഗ് 3 ബ്ലാസ്റ്റ്' ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട, നെസ്റ്റോയുടെ കരുതലുണ്ട്; വിലക്കുറവുമായി ബിഗ് 3 ബ്ലാസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ
    cancel

    മനാമ: വിപണിയിൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലയായ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് 'ബിഗ് 3 ബ്ലാസ്റ്റ്' മെഗാ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രിൽ 7, 8, 9 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ സെയിലിലൂടെ വിപണി ഇതുവരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വൻ വിലക്കുറവാണ് നെസ്റ്റോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

    ആഗോളതലത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കും ഗ്രോസറിക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള ദൗർലഭ്യവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് നെസ്റ്റോയുടെ ഉറപ്പ്. നെസ്റ്റോയുടെ വെയർഹൗസുകളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വൻ ശേഖരം സുരക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ പരിഭ്രാന്തരായി സാധനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നും മാനേജ്മെന്‍റ് അറിയിച്ചു. കുടുംബ ബജറ്റുകൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന രീതിയിൽ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ മുതൽ മറ്റ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വരെ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകും

    ഗുദൈബിയ, ഹമല, ബുസൈത്തീൻ, മുഹറഖ്, എക്സ്‌സിബിഷൻ റോഡ്, ഈസ ടൗൺ, സനദ് തുടങ്ങി ബഹ്റൈനിലെ എല്ലാ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ഈ ഓഫറുകൾ ഒരേസമയം ലഭ്യമാകും. വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ മെഗാ സെയിലിലൂടെ നെസ്റ്റോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Don't panic, Nesto has taken care of it; 'Big 3 Blast' with reduced prices from April 7
    Next Story
    X