Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 March 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 10:44 AM IST

    ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാലാം തൂണ് യഥാർത്ഥ ധർമം മറക്കരുത്; ഒരു പ്രവാസിയുടെ നിരാശ

    ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാലാം തൂണ് യഥാർത്ഥ ധർമം മറക്കരുത്; ഒരു പ്രവാസിയുടെ നിരാശ
    ​മറുനാടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ സൂചനകൾ കാണുമ്പോഴേക്കും സുരക്ഷിതമായ സ്റ്റുഡിയോയിലിരുന്ന് അലറിവിളിച്ച് വാർത്തകൾ നൽകുന്ന ചാനലുകൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഈ റേറ്റിങ് കളി കണ്ട് നെഞ്ചുരുകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളും നാട്ടിലെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമാണ്. ഗൾഫ് ഭരണാധികാരികൾ സ്വദേശിയെന്നോ വിദേശിയെന്നോ നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അത്രമേൽ പക്വതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഇവിടെയിരുന്ന് വെറും ഭീതി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്.

    ​വാർത്തകൾ അറിയാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വേണം എന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വസ്തുതകൾ നിരത്തി വാർത്തകൾ നൽകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ബഹളങ്ങൾ നിറച്ച് വലിയൊരു വിഷയമാണ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ വാർത്തകൾ കണ്ട് ഭയന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടുകാരുടെ വിളികളും മെസ്സേജുകളും വരികയാണ്. അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. ​വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം അനാവശ്യ ചർച്ചകൾ വെറും റേറ്റിംഗ് തന്ത്രമായി മാറരുത്.

    പൊട്ടിത്തെറിച്ചു??", ആണവായുദം ചോർന്നു??" എന്നൊക്കെ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഇട്ട് ആളുകളെ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കുന്ന ശൈലി ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനാണോ ഈ നാടകങ്ങൾ? വാർത്തകളെ സിനിമ ട്രെയിലർ പോലെയാക്കാതെ, മനുഷ്യത്വത്തോടെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കണം.

    മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നത് ഭീതിയുണ്ടാക്കലല്ല, മറിച്ച് സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറലാണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുക.

    gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Don't forget the fourth pillar of democratic India, true dharma; An expatriate's disappointment
