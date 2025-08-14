Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    14 Aug 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 9:25 AM IST

    കി​ഡ്നി മാ​റ്റ​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    donaion hand over
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ണി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​മാ​ൽ സി.​കെ തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ണി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി പ​തി​യാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലെ ന​വാ​സ് എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കി​ഡ്നി മാ​റ്റ​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി സ്വ​രൂ​പി​ച്ച ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ണി​യൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​മാ​ൽ സി.​കെ കൈ​മാ​റി. ന​വാ​സ് സ​ഹാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​ണ്ട് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം പി.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​റ​മ്പ​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല, ശാ​ഖ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ൾ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

