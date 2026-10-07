കാൻസർ രോഗികൾക്കായി മുടി ദാനം ചെയ്ത് ജ്യോതി കുമാർ മേനോൻ

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കാൻസർ രോഗികൾക്കായി മുടി ദാനം ചെയ്ത് ജ്യോതി കുമാർ മേനോൻtext_fields
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News Summary - Jyothi Kumar Menon donates hair for cancer patients
മനാമ: കാൻസർ രോഗികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും പകരുന്ന സാമൂഹിക സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാക്ട് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ജ്യോതി കുമാർ മേനോൻ വീണ്ടും മുടി ദാനം ചെയ്തു. ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹം മുടി കൈമാറിയത്.
കാൻസർ അവബോധ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ മുടി ദാനം, രോഗികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്ന മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമായി. സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനമാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തെ പാക്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
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