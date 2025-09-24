Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 1:42 PM IST

    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മുടി ദാ​നം ന​ൽ​കി

    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മുടി ദാ​നം ന​ൽ​കി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് മു​ടി കൈ​മാ​റു​ന്നു 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കീ​മോ തെ​റ​പ്പി ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ടി കൊ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​യി വി​ഗ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് സ​ലീ​ഷ് സോ​മ​സു​ന്ദ​ര​ൻ മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​ൽ​ബ​ന്ധ​രി​ൽ ലു​ലു ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സി​ൽ സ്റ്റോ​ർ കീ​പ്പ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ലീ​ഷ് തൃ​ശൂ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​മ​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ മു​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​തി​നി​ധി സു​ജീ​ഷ് മാ​ടാ​യി സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 21 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി. സ​ലി​മി​നെ 33750999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ഗ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

