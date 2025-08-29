Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Aug 2025 8:42 AM IST
    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്തു

    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്തു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ഗോ​കു​ൽ സോ​മ​ശേ​ഖ​ര​ൻ മു​ടി ദാ​നം ചെയ്യുന്നു

    മ​നാ​മ: കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കീ​മോ തെ​റ​പ്പി ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ഗ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ഗോ​കു​ൽ സോ​മ​ശേ​ഖ​ര​ൻ മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ൽ മൊ​യ്ദ് എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഗോ​കു​ൽ ക​ന്യാ​കു​മാ​രി തി​രു​വ​ട്ടാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 21 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി. സ​ലി​മി​നെ 33750999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ഗ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

